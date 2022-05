Milano, 1 mag. (LaPresse) – Il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, ha parlato con il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, per dare seguito al loro incontro del 24 aprile a Kiev. Blinken, ha fatto sapere una nota del dipartimento, ha sottolineato “il forte sostegno degli Stati Uniti alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina di fronte alla brutale aggressione della Russia”. Ha inoltre fornito un aggiornamento sui piani per il ritorno in Ucraina dei diplomatici statunitensi, comprese le prime visite a Leopoli questa settimana e l’intenzione di tornare a Kiev “il prima possibile”. I due hanno discusso la richiesta dell’amministrazione al Congresso di 33 miliardi di dollari in aiuti di sicurezza, economici e umanitari per rafforzare l’Ucraina e sconfiggere “l’inconcepibile guerra del Cremlino”.

