Roma, 1 mag. (LaPresse) – Pecco Bagnaia vince il Gp di Spagna, sesta prova del Mondiale di MotoGp. Il pilota della Ducati, patrtityo in pole e in testa per tutta la gara, ha preceduto sul traguardo di Jerez il francese campione del mondo Fabio Quartararo, su Yamaha. Terzo Aleix Espargaro con l’Aprilia. Quarto posto per la Honda di Marc Marquez, che precede l’altra Ducati di Jack Miller.A cchiudere la top ten nell’ordine Mir, Nakagami, Bastianini, Bezzecchi e Binder.

