Milano, 1 mag. (LaPresse) – La Juventus ha vinto 2-1 il lunch match della 35esima giornata di serie A contro il Venezia, conquistando tre punti che danno ai bianconeri quasi la certezza della conquista della zona Champions, lasciandoli anche in corsa per il terzo posto, attualmente occupato dal Napoli che è un punto avanti agli juventini. Il Venezia invece è sull’orlo del baratro, alla nona sconfitta consecutiva e fermo all’ultimo posto a 22 punti, con un piede ormai in serie B. Per i bianconeri doppietta di Bonucci, per i veneti aveva momentaneamente pareggiato Aramu.

