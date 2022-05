Milano, 1 mag. (LaPresse) – Jacobs si troverà anche per la prima volta faccia a faccia nel post-Tokyo con lo statunitense Fred Kerley, l’argento olimpico in Giappone, nella finale in cui l’azzurro è sfrecciato al 9″80 del record europeo e della gloria infinita, e l’americano si è dovuto accontentare del secondo posto in 9″84. Ma in Kenya è atteso anche un altro sprinter di livello globale come l’idolo di casa Ferdinand Omanyala che proprio nello scorso settembre su questa pista si è impadronito del primato africano con un rocambolesco 9″77, a un centesimo dal vincitore americano Trayvon Bromell che con 9″76 aveva siglato la migliore prestazione mondiale dell’anno. Tradotto: le premesse per andare forte (fortissimo) ci sono tutte.

