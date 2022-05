Roma, 1 mag. (LaPresse) – “Eravamo avviati a uscire dalla crisi indotta dalla pandemia – purtroppo costretti adesso ad affrontare nuovi rischi a causa delle conseguenze nefaste di una guerra inattesa e insensata – con risultati di crescita che si erano rivelati nel 2021 particolarmente lusinghieri. Con l’economia e l’occupazione in crescita. Ma parallelamente sono aumentati i rischi di infortuni per i lavoratori impegnati. Ce lo ricorda l’Inail. Il costo della ripresa non può essere pagato in termini di infortuni sul lavoro”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Quirinale in occasione della celebrazione della Festa del lavoro.

