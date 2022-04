Milano, 30 apr. (LaPresse) – “Io credo che in questa fase l’Italia non debba discostarsi dai suoi alleati internazionali ma si debba dimostrare leale e che con la stessa fermezza il presidente del Consiglio debba chiedere ai suoi alleati internazionali solidarietà, perché in questa crisi inevitabilmente ci sarà chi pagherà di più e di meno. Bisogna distribuire equamente onori e oneri. Quindi, Draghi dovrebbe porre con forza il tema di un fondo di compensazione per le nazioni più colpite dalle sanzioni e una di quelle nazioni dovremmo essere noi”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine della conferenza programmatica di Fdi a Milano, rispondendo a una domanda sulla guerra in Ucraina.

