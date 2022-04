Washington (Usa), 30 apr. (LaPresse/AP) – “Riteniamo che a causa di questi progressi lenti e irregolari, senza avere perfetta conoscenza di ogni aspetto del piano russo, siano in ritardo rispetto a ciò che stavano cercando di realizzare nel Donbass”. Lo ha dichiarato un alto funzionario della Difesa degli Stati Uniti, secondo cui l’offensiva russa in Ucraina sta procedendo molto più lentamente del previsto, in parte a causa della forza della resistenza ucraina. Parlando a condizione di anonimato, ha detto che gli Usa credono che i russi siano “almeno diversi giorni indietro rispetto a dove avrebbero voluto essere”. Mentre le truppe cercano di spostarsi a nord fuori Mariupol in modo da poter avanzare sulle forze ucraine da sud, i loro progressi sono stati “lenti e irregolari, e certamente non decisivi in nessun caso”, ha affermato il funzionario.

