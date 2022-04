Milano, 30 apr. (LaPresse) – “Riteniamo le dichiarazioni di John Kirby contro la Russia offensive e inaccettabili. È sorprendente che tesi così provocatorie provengano da un ex militare che è ben consapevole del significato delle parole”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore della Russia negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, in un commento sul canale Telegram dell’ambasciata, ripreso dai media russi. Il portavoce del Pentagono, John Kirby, ieri ha descritto le azioni russe in Ucraina come “depravazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata