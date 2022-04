Roma, 30 apr. (LaPresse) – “L’ho conosciuto quando è stato acquistato dalla Juventus Zlatan Ibrahimovic. Un personaggio di un certo spessore capace nel suo lavoro. Ha avuto un buonissimo rapporto con lui”. Così a LaPresse, l’ex allenatore Fabio Capello, nel ricordare il procuratore Mino Raiola, scomparso oggi all’età di 54 anni. “Parlava sei lingue, sapeva comunicare con i propri giocatori e tutte le società. La sua grande capacità era quella di avere la fiducia dei giocatori di alto livello. Non si sceglie un procuratore per antipatia o simpatia ma per capacità. Ne capiva di calcio”, ha aggiunto.

