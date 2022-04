Milano, 30 apr. (LaPresse) – “Dopo vi saluterò ma ho un problema di salute. Questa gamba non va bene, non funziona e il medico mi ha detto di non camminare. A me piace andare, ma questa volta devo obbedire al medico. Per questo vi chiedo il sacrificio di salire le scale e vi saluto da qui, seduto. È un’umiliazione ma la offro al vostro Paese”. Così Papa Francesco al termine dell’udienza con i fedeli in pellegrinaggio dalla Slovacchia.

