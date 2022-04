Seul (Corea del Nord), 30 apr. (LaPresse/AP) – Il leader nordcoreano Kim Jong-Un ha avvertito che il suo Paese potrebbe utilizzare in modo preventivo le armi nucleari, se minacciato. Parlando a migliaia di militare e spettatori a una parata dell’esercito, ha espresso “ferma volontà” di continuare a sviluppare armi nucleari in modo da poter “preventivamente e approfonditamente contenere e frustrare tutti i pericolosi tentativi e le mosse minacciose, anche le minacce nucleari in continua escalation da parte delle forze ostili, se necessario”. Lo ha riferito l’agenzia Kcna.

