Roma, 30 apr. (LaPresse) – “Una riforma permeata da logiche aziendalistiche, che mira all’efficienza e pensa ai tribunali come a catene di montaggio, che forniscono, possibilmente in tempi rapidi, un prodotto, poco importa se sia o meno di qualità”. Così Salvatore Casciaro, segretario dell’Anm, nell’assemblea generale sulla riforma allo studio del Parlamento. ” Una riforma che altera profondamente il modello costituzionale di giudice – prosegue – Si istituisce un fascicolo delle performance che raccoglie lo sviluppo processuale delle pratiche, quasi uno screening periodico. La logica di fondo, ben illustrata dal Comitato direttivo centrale del 19 aprile scorso, è che il processo sia una ‘gara’ da vincere, che ogni riforma di sentenza, o il rigetto dell’istanza cautelare del pm, valga come una sconfitta”. Per questo “riteniamo sia una riforma sbagliata”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata