Milano, 30 apr. (LaPresse) – La Sampdoria ha vinto il derby della Lanterna contro il Genoa, 1-0, spingendo i rivali un po’ più verso la serie B: la salvezza si fa ora sempre più dura per i rossoblu. Ai blucerchiati basta un gol di Sabiri al 25′. Pesa moltissimo sul risultato e forse a questo punto sulla stagione del Genoa un rigore sbagliato da Criscito al 95′, che sarebbe valso il pareggio e un punto fondamentale nella corsa per restare in serie A.

