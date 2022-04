Milano, 30 apr. (LaPresse) – “Il sedicente governo dei migliori” ha fatto una “mediocre riforma della giustizia, una pessima riforma del catasto e della delega fiscale. Noi come forza di governo dovremo farci carico di questi enormi problemi se, come spero, il centrodestra, intorno a Fratelli d’Italia, deciderà di essere un’alternativa alla sinistra e non di andare al tavolo con tutti dentro, perché c’è sempre un’emergenza che giustifica tutto”. Lo ha detto il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani, aprendo i lavori della seconda giornata della convention di FdI, ‘Italia, energia da liberare’, a Milano. “Noi non siamo qui per dare voce alla rabbia degli italiani, ma per dare speranza al futuro dell’Italia. Abbiamo fatto una strada lunghissima però, se guardo al futuro, penso che ci prenderemo ancora tante soddisfazioni e penso che il meglio per noi e per l’Italia deve ancora arrivare”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata