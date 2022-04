Roma, 30 apr. (LaPresse) – “Il caro energia è un’emergenza nazionale, il governo deve garantire almeno 5 miliardi. E non dimentichiamo altre urgenze come il rinnovo della proroga degli sconti sui carburanti e la pace fiscale che proporrò ufficialmente al Presidente Draghi già nei prossimi giorni”. Così in una nota Matteo Salvini.Il caro energia – sottolinea la nota del Carroccio – è un colpo durissimo per famiglie e imprese, e in particolar modo per realtà come le fonderie che hanno consumi elevati per necessità. A Bione, in provincia di Brescia, un’azienda specializzata dal 1936 nella pressofusione ha visto lievitare i costi del gas da poco più di 65mila euro nel bimestre dicembre 2020-gennaio 2021 a oltre 285mila euro nei primi due mesi del 2022, nonostante un consumo inferiore di circa il 10 per cento.

