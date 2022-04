Kiev (Ucraina), 29 apr. (LaPresse) – “Fornire al nostro Paese le armi necessarie è una salvezza non solo per gli ucraini, ma per l’intera Europa”. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky in un videomessaggio, citato da Ukrinform. “Ogni volta che contatto i miei partner, sottolineo che le armi per l’Ucraina in questo momento, proprio i tipi che chiediamo e proprio quando ne abbiamo bisogno, sono una salvezza non solo per il nostro popolo. Questa è la salvezza per tutta l’ Europa”, ha spiegato. “Sono grato a quei partner che lo capiscono. E chi aiuta a convincere gli altri”, ha aggiunto Zelensky.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata