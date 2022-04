Roma, 29 apr. (LaPresse) – Nel Regno Unito “circa il 75% della popolazione è al fianco della politica adottata dal governo Johnson in merito alla guerra in Ucraina. Questo non significa che approvi il premier in quanto tale, ma in questa specifica situazione ne apprezzano la determinazione”. Lo spiega a LaPresse Michela Morizzo, ad della società Tecnè, riportando i dati di un sondaggio effettuato dalla sede di Londra. “La popolazione inglese è spaventata, ma anche critica rispetto ai paesi europei meno interventisti”, aggiunge.

