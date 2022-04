Roma, 29 apr. (LaPresse) – “Io resto ancora convinto che il presidente Zelensky voglia trattare, ma non può permettersi di perdere la sovranità territoriale su nessuna parte del suo Paese”. Lo dice a LaPresse il professor Alessandro Politi, direttore della Nato Defense College Foundation. “Da questo punto di vista i russi non gli stanno certo venendo incontro – aggiunge -, ma non dimentichiamoci che nel caso aprisse a concessioni di alcune zone del Paese potrebbe essere lo stesso popolo ucraino che ora lo sostiene a voltargli le spalle”.

