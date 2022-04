Roma, 29 apr. (LaPresse) – “La frase di Putin sulle ‘armi mai viste’ è standard, non è la prima volta che lo afferma”. Lo dice a LaPresse il professor Alessandro Politi, direttore della Nato Defense College Foundation. Le parole del presidente russo fanno seguito a quelle del viceministro della Difesa britannico, James Heappey, secondo cui per Kiev sarebbe “assolutamente legittimo” colpire obiettivi militari in Russia. “Non sono gli inglesi che decidono come vanno le cose in Ucraina – aggiunge Politi -, oltre a un certo limite le parole diventano poco serie o pericolose”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata