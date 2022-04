Milano, 29 apr. (LaPresse) – “Ho appena firmato una richiesta al Congresso per assistenza cruciale per la sicurezza, economica e umanitaria per aiutare l’Ucraina a continuare a contrastare l’aggressione di Putin in un momento fondamentale”. Lo annuncia il presidente Usa, Joe Biden, in un video pubblicato su Twitter. “È fondamentale che la mia richiesta di finanziamento venga approvata il più rapidamente possibile”, afferma Biden, che nel suo post aggiunge: “O sosteniamo il popolo ucraino mentre difende il suo Paese, o stiamo con i russi mentre continuano atrocità e aggressione”.

