Gerusalemme, 29 apr. (LaPresse/AP) – Scontri a Gerusalemme fra polizia israeliana e palestinesi. Secondo le forze dell’ordine israeliane un lancio di pietre è partito dalla moschea di Al-Aqsa, lungo al collina nota come ‘Monte del Tempio’, in direzione di un cancello sorvegliato che conduce al Muro Occidentale, il luogo più sacro dove i fedeli di religione ebraica si riuniscono in preghiera. La polizia è avanzata verso la moschea sparando proiettili di gomma. Gli scontri sono durati circa un’ora e la Mezzaluna Rossa palestinese ha dichiarato di aver curato 12 persone ferite.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata