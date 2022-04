Roma, 29 apr. (LaPresse) – “Loro si divertono così. Ci sono alcuni attivisti che danno il loro contributo alla forza politica del Movimento facendo ricorsi in tribunale. Noi ci divertiamo e ci impegniamo nel fare politica. Ognuno ha il suo hobby”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte, a margine della sua visita a Casal di Principe, commenta il nuovo ricorso al Tribunale di Napoli contro lo statuto e la sua elezione a leader. Quanto alla contestazione del mancato utilizzo della piattaforma Rousseau, Conte ha osservato che “c’è una controversia giudiziaria che andrà avanti per conto suo. Io sono assolutamente concentrato nel far politica, nell’impegnarci con una comunità fortissima di donne e uomini che hanno un grande senso di responsabilità e sono devoti al bene collettivo”.

