Milano, 29 apr. (LaPresse) – “L’andamento dei contagi risulta costante da qualche settimana e tale dato porta a confermare le indicazioni della Presidenza contenute nella comunicazione dello scorso 25 marzo facendo tuttavia presente che l’uso delle mascherine resta, a rigore, raccomandato in tutte le attività che prevedono la partecipazione di persone in spazi al chiuso come le celebrazioni e le catechesi”. Lo comunica la Cei dopo la nuova ordinanza del Ministero della Salute sull’utilizzo delle mascherine dall’1 maggio al 15 giugno 2022.

