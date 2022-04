Roma, 29 apr. (LaPresse) – “Il mio futuro è l’allenamento di oggi, la partita di domani, poi se mi parla del futuro della mia professione allora ho un altro anno qui e poi un’opzione e voglio restare qui, ho firmato per due anni e mi sento benissimo qui ed in questa città, non vedo che problema ci sia. Io parlo di futuro da allenatore, chi fa questo mestiere ha il riferimento nell’immediato con la partita”. Così Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, in merito al suo futuro sulla panchina del club partenopeo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata