Roma, 28 apr. (LaPresse) – “Ci siamo trovati di fronte, dal 24 febbraio, a una situazione nuova e abbiamo vissuto in un certo senso due ,cigni neri in un paio d’anni, due eventi in un certo senso imprevedibili anche se avremmo dovuto considerare una pandemia e c’erano segni premonitori dell’aggressione russa. Entrambi ci hanno messo di fronte a una sfida”. Così il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni intervenendo al Forum organizzato da Confcommercio e Ambrosetti a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata