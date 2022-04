Roma, 28 apr. (LaPresse) – L’impatto della guerra rende ambiziosa la sfida della crescita”, dice ancora Gentiloni, sottolineando però che gli strumenti offerti dall’Ue devono essere “l’occasione non per recuperare di livelli pre-crisi, ma per superarli, andare oltre”. Gentiloni ha infatti ricordato che “dal punto di vista della crescita e della sostenibilità della crescita” il periodo precedente all’arrivo del Covid “non era certo l’età dell’oro”. Al contrario, in Ue la crescita “si era limitata a 1 e qualcosa all’anno, con uno scarto notevole sul tasso di crescita Usa che era circa il doppio”. Inoltre, il commissario evidenzia che nella stessa Ue i livelli di crescita tra i Paesi erano diversi e che l’Italia era tra quelli che nei due decenni precedenti la pandemia aveva registrato “la crescita più bassa: nei vent’anni pre-pandemia la nostra economia era cresciuta dell’8%, quella tedesca invece del 30% e quella spagnola del 43%”.

