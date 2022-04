Roma, 28 apr. (LaPresse) – “Dobbiamo considerare quanto l’invasione russa porterà a un rallentamento della crescita e il Pnrr e Next generation Eu acquistano una valenza ancora maggiore. All’inizio di quest’anno avevamo una situazione dell’economia buona, un risparmio senza precedenti, e un numero di fallimenti di imprese più basso degli ultimi sette otto anni anche grazie all’allentamento delle regole europee. Anche per quanto riguarda la disoccupazione, sicuramente dei dati allarmanti in Paesi come Spagna e Italia ma più bassi degli ultimi anni. Pensavamo a una crescita superiore al 4% ma non sarà così, presenterò le nuove previsioni economiche dell’Ue il 16 maggio ma anche la settimana scorsa alle riunioni del Fmi abbiamo preso atto che la crescita sarà molto, molto ridotta”. Così il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni intervenendo al Forum organizzato da Confcommercio e Ambrosetti a Roma. “In questo quadro l’importanza del Pnrr non è sminuita ma accresciuta”.

