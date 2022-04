Roma, 28 apr. (LaPresse) – “Negli ultimi anni quanto accaduto conferma quanto sia importante far parte di un’area economica e monetaria integrata. Sulle regole è in corso una riflessione cui partecipiamo, un’area monetaria con 19 paesi non può fare a meno delle regole, la scelta di ogni Paese ha un impatto sugli altri. Un ritorno pieno alle vecchie regole potrebbe essere problematico perché non sono state in grado di assicurare crescita e sostenibilità e non sono adeguate al post pandemia. Bisogna pensare a una governance economica che preveda un rientro dal debito graduale e che non comprometta la crescita”. Così il ministro dell’Economia Daniele Franco chiudendo il forum Confcommercio-Ambrosetti a villa Miani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata