Torino, 28 apr. (LaPresse) – L’ex direttore generale di Rusnano, Anatoly Chubais, è in Italia e non ha intenzione di tornare in Russia per testimoniare in un processo per furto ai suoi danni per 70 milioni di rubli. Lo ha riferito a Tass una fonte vicina a Chubais. “Ha lasciato la Federazione russa su un aereo privato. Attraverso la Turchia, dove Chubais è stato per diverso tempo, è volato in Europa e, secondo i dati preliminari, si trova attualmente in Italia, dove ha delle proprietà”, afferma la fonte. Chubais è stato uno degli architetti delle grandi privatizzazioni degli anni 90 con Boris Eltsin e più volte vice primo ministro. È stato anche inviato per il clima e, nell’era Putin, ha guidato la società statale di nanotecnologie Rusnano, per poi schierarsi contro la guerra in Ucraina.

