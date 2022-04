Berlino, 28 apr. (LaPresse/AP) – La Germania è stata il principale acquirente di energia russa durante i primi due mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, seguita dall’Italia. È quanto emerge da unno studio pubblicato dal Center for Research on Energy and Clean Air, che calcola che la Russia ha guadagnato 63 miliardi di euro dalle esportazioni di combustibili fossili dal 24 febbraio, data in cui le truppe russe hanno attaccato l’Ucraina. Utilizzando i dati sui movimenti delle navi, il monitoraggio in tempo reale dei flussi di gas attraverso i gasdotti e le stime basate sul commercio mensile storico, gli esperti del gruppo di ricerca indipendente hanno stimato che la sola Germania abbia pagato alla Russia circa 9,1 miliardi di euro per le consegne di combustibili fossili – principalmente gas naturale – nei primi due mesi di guerra. Il secondo importatore di combustibili fossili russi nei due mesi dallo scoppio della guerra è stato l’Italia (6,9 miliardi di euro), seguito dalla Cina (6,7 miliardi di euro).

