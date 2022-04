Roma, 28 apr. (LaPresse) – L’Osce ha annunciato la fine della missione speciale di monitoraggio in Ucraina. “Non è una decisione facile, abbiamo esplorato tutte le opzioni possibili attraverso il dialogo politico con gli Stati partecipanti, ma la posizione della Federazione russa non ci ha lasciato altra scelta”, ha spiegato in una nota l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

