Roma, 28 apr. (LaPresse) – “Il segretario generale Antonio Guterres e’ arrivato in Ucraina per incontrare il presidente Zelensky. Su sua richiesta, sto andando a Zaporizhzhia per preparare un tentativo di evacuazione da Mariupol. L’Onu e’ pienamente mobilitata per aiutare a a salvare vite ucraine e per assistere i bisognosi”. Lo scrive su Twitter Osnat Lubrani coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite in Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata