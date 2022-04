Roma, 28 apr. (LaPresse) – L’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina ha identificato 10 militari russi coinvolti nelle atrocità commesse a Bucha. Lo riporta Ukrinform. I nomi sono stati resi noti, fanno tutti parte della 64esima brigata di fanteria motorizzata. “Questi soldati erano soliti prendere in ostaggio civili disarmati, farli soffrire la fame e la sete, li hanno tenuti in ginocchio con le mani legate con cavi e gli occhi bendati e torturati”, ha scritto su Facebook la procuratrice generale Iryna Venediktova, “le persone sono state aggredite per ottenere da loro alcune informazioni sull’ubicazione delle unità delle forze armate ucraine, e alcune di loro sono state torturate senza alcun motivo. I militari russi hanno minacciato di uccidere le loro vittime e persino inscenato esecuzioni sparando in direzione dei prigionieri”.

