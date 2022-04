Roma, 28 apr. (LaPresse) – Questo pomeriggio il presidente del Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, senatore Adolfo Urso, e il presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai, senatore Alberto Barachini, si sono incontrati in merito alle modalità della informazione pubblica sulla guerra della Russia in Ucraina. Hanno deciso, nel rispetto delle specifiche competenze, di investire i rispettivi organi parlamentari attraverso due procedure diverse. In particolare il Copasir, specifica il presidente Urso, per cui la legge 124/2007 impone riservatezza e segretezza, si è già attivato con le abituali procedure informative previste dalla legge istitutiva, con l’obiettivo di audire successivamente l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes e il presidente dell’Agcom, Giacomo Lasorella. La Commissione Vigilanza Rai procederà mercoledì prossimo alla già prevista audizione dell’amministratore delegato della RAI, ascoltandolo, per quanto di competenza della Commissione, anche sui profili relativi all’informazione del servizio pubblico sul conflitto.”

