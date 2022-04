Kiev (Ucraina), 28 apr. (LaPresse) – “Una guerra nucleare è impensabile. Dobbiamo fare tutto il possibile per renderlo impossibile”. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, alla Bbc. Guterres ha dichiarato che le Nazioni Unite non si arrendono e vogliono la pace in Ucraina, “in linea con la Carta dell’Onu”. “L’Ucraina ha bisogno e merita il nostro pieno impegno e pieno sostegno”, ha aggiunto.

