Roma, 28 apr. (LaPresse) – “Il Pnrr si rispetta, contenuti, termini, scadenze. L’Italia non può cercare pretesti, deve rispettare i patti. Il Pnrr è un contratto e i contratti vanno rispettati”. Così il ministro per la Pa Renato Brunetta intervenendo al forum Confcommercio-Ambrosetti in corso a villa Miani a Roma. “Non si dica riscrivere il Pnrr, rinviare il Pnrr, il Pnrr si rispetta perché ci dà credibilità e reputazione”.

