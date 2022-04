Roma, 28 apr. (LaPresse) – “E’ assolutamente importante non perdere di vista il problema cruciale del nostro Paese cioè il fatto che da almeno un ventennio cresciamo poco. Dobbiamo fare ogni giorno dei passi concreti”. Così il ministro dell’Economia Daniele Franco chiudendo il forum Confcommercio-Ambrosetti a villa Miani. Per il titolare del Mef “dobbiamo continuare a lavorare in parallelo sui nostri problemi strutturali, siamo un paese che è cresciuto poco, che non ha posto abbastanza investimenti sul capitale umano, ma siamo un paese molto, molto dinamico. Viviamo in un paese che ha enormi capacità e dobbiamo tutti lavorare per renderlo più dinamico e competitivo, l’azione del governo importante ma la crescita di un paese dipende soprattutto dalle imprese quindi serve uno sforzo corale”.

