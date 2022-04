Torino, 28 apr. (LaPresse/AP) – Stoltenberg non ha fornito un lasso di tempo preciso per l’adesione, ma ha affermato che Finlandia e Svezia possono aspettarsi protezione se la Russia cercasse di intimidirli dal momento in cui si candidano fino a quando non si uniranno formalmente.

