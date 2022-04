Torino, 28 apr. (LaPresse) – “La Guerra fredda è finita da tempo. In quanto prodotto della Guerra fredda e della più grande alleanza militare del mondo, la Nato dovrebbe apportare gli adeguamenti necessari a seconda della situazione. Tuttavia, la Nato ha aderito da tempo al vecchio concetto di sicurezza, si è impegnata in un confronto sul campo ed è diventata uno strumento per i singoli paesi per cercare l’egemonia”. Lo ha detto in una conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, citato dai media statali, rispondendo a una domanda sui giudizi della ministra degli Esteri britannica Lizz Trus sull’importanza della Nato. “La Nato afferma di essere un’organizzazione difensiva, ma in realtà crea costantemente scontri e problemi. La Nato richiede agli altri paesi di attenersi alle norme di base delle relazioni internazionali, ma lancia incautamente guerre contro paesi sovrani e li bombarda indiscriminatamente, provocando la morte e lo sfollamento di civili innocenti”, ha rimarcato Wang Wenbin, “la Nato è chiaramente un’organizzazione militare nel Nord Atlantico, ma negli ultimi anni è andata nella regione dell’Asia-Pacifico per mostrare la sua potenza e fomentare conflitti. Vale la pena di riflettere sull’impatto dell’espansione verso est della Nato sulla pace, la stabilità e la stabilità a lungo termine in Europa”.

