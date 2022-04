Milano, 28 apr. (LaPresse) – “Lavorare in sicurezza permette a tutti di esprimere il meglio di sé guadagnando il pane quotidiano. Più curiamo la dignità del lavoro e più siamo certi che aumenterà la qualità e la bellezza delle opere realizzate”. Lo scrive in un tweet Papa Francesco in occasione della Giornata della Sicurezza sul lavoro.

