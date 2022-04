Roma, 28 apr. (LaPresse) – Sul pagamento del gas in rubli “c’è ancora molta confusione sia da parte russa che da parte dei compratori, penso che si possa trovare una soluzione di tipo bancario e di compatibilità rispetto alle sanzioni, penso che il buonsenso possa prevalere alla luce anche della necessaria autonomia dell’Ue”.Così il ministro per la Pa Renato Brunetta parlando a margine del convegno Confcommercio-Ambrosetti in corso a villa Miani. Eni ha aperto un conto per il pagamento in rubli? “Non lo so, mi sembrano questioni risolvibili rispetto al venire meno di risorse energetiche fondamentali per l’industria europea nel breve periodo, nel lungo invece deve proseguire la strategia di indipendenza.

