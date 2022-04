Milano, 28 apr. (LaPresse) – Via libera dalla Camera dei Deputati a un emendamento che proroga l’obbligo delle mascherine al chiuso sui trasporti pubblici e nei luoghi della sanità. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza nel suo intervento al convegno di Anaao Assomed Giovani, precisando che “la proroga per alcuni ambiti specifici delle mascherine al chiuso” riguarda “in particolare il trasporto pubblico e a lunga percorrenza” ma anche “tutti i luoghi della sanità come gli ospedali, i presidi sanitari, gli ambulatori, naturalmente le rsa” e “tutti gli eventi, gli spettacoli che si svolgono in cinema, teatri, agli eventi sportivi nei palazzetti. La nostra raccomandazione è quello dell’uso della mascherina nelle situazioni che possono essere a rischio di contagio ma decidiamo di mantenere per almeno fino al 15 giugno un elemento di precauzione che è necessario”.

