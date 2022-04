Washington, 28 apr. (LaPresse/AP) – Moderna giovedì ha chiesto alle autorità regolatorie egli Stati Uniti di autorizzare il suo vaccino per i bambini di età inferiore ai 6 anni. Moderna ha presentato i dati alla Food and Drug Administration per dimostrare che due iniezioni a basso dosaggio del suo vaccino possono proteggere neonati, bambini piccoli e bambini in età prescolare. “C’è un importante bisogno medico insoddisfatto con questi bambini più piccoli”, ha detto all’Associated Press il dottor Paul Burton, direttore medico di Moderna. “Penso che sia probabile che nel tempo avranno bisogno di dosi aggiuntive. Ma ci stiamo lavorando”. Ora, solo i bambini di età pari o superiore a 5 anni possono essere vaccinati negli Stati Uniti, utilizzando il vaccino Pfizer, lasciando 18 milioni di bambini più piccoli non protetti.

