Milano, 28 apr. (LaPresse) – “Sui luoghi di lavoro credo si possa andare verso una raccomandazione e non obbligo di mascherina al chiuso. Sarebbe complesso regolamentare un obbligo come la mascherina e quali situazioni in cui indossarla, la soluzione migliore è arrivare a una raccomandazione, gli italiani hanno già mostrato una responsabilità diversa, come avvenuto per le mascherine all’aperto, non più obbligatorie, ma su cui c’è una grande responsabilità”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite di Mattino Cinque News su Canale 5. Una regola che “varrà per tutti se parliamo non più di sussistenza dell’obbligo, c’è la consapevolezza che poi ci possono essere protocolli dei datori di lavoro condivisi con i sindacati e associazioni di categoria”, ha spiegato Costa.

