Roma, 28 apr. (LaPresse) – “Dobbiamo tenere conto che ci saranno politiche monetarie meno espansive e questo pone dei limiti all’intervento pubblico, è un sentiero stretto”. Così il ministro dell’Economia Daniele Franco chiudendo il forum Confcommercio-Ambrosetti a villa Miani. “Viviamo un momento complesso, la guerra in Ucraina ci ha portato indietro di decenni e sta producendo effetti sull’economia – aggiunge .- Dobbiamo assolutamente evitare una nuova recessione sostenendo famiglie e imprese in difficoltà. La politica economica nazionale ed europea devono muoversi sempre assieme, adattarsi alle circostanze e se necessario dovremo reperire risorse per altri interventi anche ambiziosi.

