Roma, 28 apr. (LaPresse) – “Tutti dicono facciamo un altro scostamento di bilancio ma è troppo facile”. Lo ha affermato il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta durante il forum Confcommercio-Ambrosetti, sottolineando che “decidere uno scostamento di 50 miliardi vuol dire dare ai mercati il segnale che non ce la facciamo, e sapete cosa fanno i mercati? aumentano il nostro costo in termini di credibilità”, cioè “aumenta lo spread”. E allora “bene fa il Governo a mantenere i piedi per terra”, continua il ministro.

