Milano, 28 apr. (LaPresse) – “Il progetto Allegri è molto valido, con Lapo scherziamo spesso. Max ha riportato solidità, con lui abbiamo un progetto di lungo periodo. Sappiamo con tutto lo staff cosa vogliamo ottenere, sappiamo che sarebbe stato difficile quest’anno ma avere qualche rimpianto per non poter vincere lo Scudetto è di buon auspicio per il futuro”. Lo ha detto Andrea Agnelli, presidente della Juventus, durante il suo intervento all’evento ‘Il Foglio a San Siro’. “Ogni stagione porta qualche rimpianto con se, per chi non vince, quest’anno abbiamo avuto tanti momenti negativi ma certo quella partita con l’Inter oggi ci avrebbe messo a pari punti con loro mentre i giudizi sono stati decisamente diversi”, ha aggiunto.

