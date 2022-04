Washington (Usa), 27 apr. (LaPresse/AP) – Russia e Stati Uniti hanno effettuato uno scambio di prigionieri. Mosca ha rilasciato un veterano della Marina Usa incarcerato a Mosca in cambio di un trafficante di droga russo condannato negli Usa, che stava scontando una lunga pena detentiva. Lo ha riferito un alto funzionario degli Stati Uniti. L’accordo a sorpresa, che sarebbe stata una notevole manovra diplomatica anche in tempi di pace, è tanto più straordinario in quanto arriva nel momento in cui, a causa della guerra in Ucraina, le relazioni tra Mosca e Washington sono al loro punto più basso da decenni.

