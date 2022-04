Roma, 27 apr. (LaPresse) – Il presidente Usa Joe Biden ha confermato il rilascio da parte della Russia dell’ex marine Trevor Reed, avvenuto nell’ambito di uno scambio di prigionieri con Mosca e ha riferito che i negoziati, che hanno permesso il ritorno di Reed, hanno richiesto decisioni difficili che non ha preso alla leggera. “Oggi diamo il benvenuto a casa a Trevor Reed e celebriamo il suo ritorno in famiglia. Trevor, un ex marine degli Stati Uniti, è libero dalla detenzione russa”, “i negoziati che ci hanno permesso di portare Trevor a casa hanno richiesto decisioni difficili che non prendo alla leggera”, ha affermato Biden, come riporta una nota della Casa Bianca. “Il suo ritorno è una testimonianza della priorità che la mia amministrazione dà al riportare negli Usa i cittadini tenuti in ostaggio e detenuti ingiustamente all’estero”, ha aggiunto il presidente.

