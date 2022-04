Torino, 27 apr. (LaPresse) – Angelina Barini, 43 anni, prostituta accusata di aver drogato e ucciso nel Queens il capo chef di Cipriani Dolci Andrea Zamperoni e altri tre clienti nel 2019, è stata condannata a 30 anni di carcere dal tribunale federale di Brooklyn. Lo riporta il New York Post. Barini si era dichiarata colpevole ad agosto di aver dato fentanyl a diversi uomini e il Gbl, la ‘droga dello stupro’, a Zamperoni per rapinare i clienti. Lo chef è morto in un motel di Elmhurt il 18 agosto 2019. La donna aveva cercato di sbarazzarsi del corpo avvolgendolo in lenzuola e riponendo il suo corpo in un bidone della spazzatura. La sorella maggiore di Barini, Sally, ha detto al Post che Angelina è una tossicodipendente, la sentenza èa “dura” e ha intenzione di fare appello.

